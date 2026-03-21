За сутки 20 марта на Дону потушили 17 пожаров и ликвидировали последствия 4 ДТП

За прошедшие сутки, 20 марта, сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 17 пожаров на территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Среди общего числа возгораний шесть были техногенными, то есть связанными с деятельностью человека или промышленными объектами. Еще 11 пожаров произошли из-за возгорания сухой растительности. Кроме того, спасателям пришлось выезжать на ликвидацию последствий четырех аварий.

Для борьбы с огнем и устранения последствий происшествий за минувшие сутки было задействовано 132 человека личного состава и 33 единицы техники.

Важно отметить, что в настоящее время в Ростовской области проводятся плановые выжигания сухостоя. По данным на 21 марта, специалисты запланировали проведение 85 таких мероприятий в 18 муниципалитетах. Эти работы проводятся с целью предотвращения стихийных пожаров и улучшения противопожарного состояния территорий.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
