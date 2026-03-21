На Дону и других южных регионах раньше обычного начался пожароопасный сезон

Сезон повышенной пожарной опасности стартовал на юге России раньше обычного. Региональные управления МЧС России сообщают о досрочном начале пожароопасного периода в Ростовской области и других южных регионах страны.Традиционно пожароопасный сезон в Ростовской области открывался позже. В 2025 году это произошло 24 марта, однако уже в этом году, 18 марта, режим пожарной опасности был введен в девяти муниципалитетах региона.- В связи с наступлением устойчивых погодных условий 18 марта объявлен пожароопасный режим на территории Каменского, Шахтинского, Усть-Донецкого, Семикаракорского, Сальского, Ремонтненского, Зимовниковского, Мартыновского, Романовского лесничеств, – информирует правительство Ростовской области. Ожидается, что в остальных районах области пожароопасный период начнется с 23 марта.Примечательно, что еще раньше, с 4 марта, пожароопасный период стартовал в соседней Калмыкии, тогда как в прошлом году в этом регионе он начался лишь 1 апреля.В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, с 1 мая текущего года в Ростовской области будет введен особый противопожарный режим. В этот период на территории региона будут действовать строгие ограничения, включая запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Власти призывают граждан быть предельно бдительными и не допускать действий, которые могут стать причиной пожара.