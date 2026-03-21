О еще двух пострадавших в жесткой аварии под Таганрог сообщили в донском главке

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Днем 21 марта на трассе Ростов-Таганрог произошла крупная автокатастрофа, унесшая жизни трех человек и оставившая после себя четыре пострадавших. Авария случилась в районе хутора Пятихатки.По предварительным данным, груженный топливом бензовоз, двигавшийся по трассе, внезапно вылетел на встречную полосу движения. Причиной такого маневра, как сообщили в МВД, стало лопнувшее колесо многотонной машины.В результате столкновения бензовоз врезался в четыре легковых автомобиля: «Лада 2110», «Toyota Corolla», «Toyota Prado» и «Volkswagen Polo». Очевидцы сообщают, что после удара произошло возгорание автомобилей, а также разлив горюче-смазочных материалов.На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Спасатели ликвидировали возгорание, а медики оказывали помощь пострадавшим. К сожалению, несмотря на усилия, трое человек скончались на месте аварии. Четверо получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.Прокуратура Ростовской области уже начала проверку по факту произошедшего. Представители ведомства будут устанавливать все причины и обстоятельства ДТП, а также проверять соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет принято решение о необходимых мерах реагирования.