Ростовчанам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Ростовчанам назвали самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года. Июль 2026 года станет самым выгодным месяцем для отпуска в Ростовской области, ноябрь – наименее привлекательным.Трудовой кодекс Российской Федерации не включает праздничные дни в расчет отпускного периода. Это означает, что работники могут либо использовать меньше дней из своего отпуска, либо фактически продлить свой отдых, воспользовавшись государственными выходными.Например, взяв отпуск с 4 мая 2026 года, работник сможет наслаждаться отдыхом до 12 мая, включая выходные 1-3 мая и праздничный день 9 мая, что составит фактически 11 дней отдыха.Важно напомнить, что во второй половине 2026 года праздничные выходные приходятся на следующие периоды:• 1-3 мая• 9-11 мая• 12-14 июня• 4 ноябряПредпраздничными днями, когда продолжительность рабочего дня сокращается на один час, будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.Однако, с точки зрения материальной выгоды, наиболее предпочтительными являются месяцы с минимальным количеством официальных выходных и праздничных дней. Эта рекомендация обусловлена различиями в расчете отпускных и заработной платы. Отпускные рассчитываются на основе среднего дневного заработка за последний год, тогда как заработная плата – по количеству фактически отработанных дней.Таким образом, чтобы получить максимальную сумму отпускных, рекомендуется планировать отпуск на следующие месяцы: апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.Кроме того, при оформлении заявления на отпуск, эксперты советуют указывать полный семидневный период, включая выходные. Если в заявлении указаны только рабочие дни (с понедельника по пятницу), то выходные дни (суббота и воскресенье) не будут оплачены в качестве отпускных, что приведет к снижению общей суммы выплат.