Пострадавшему в автокатастрофе под Таганрогом проводят операцию, двое других - в травматологии

В Ростовской области произошла крупная автокатастрофа, в результате которой погибли три человека. Еще трое получили различные травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.Инцидент случился на трассе под городом Таганрогом. По предварительным данным, произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей.Примечательно, что одна из бригад скорой помощи, возвращавшаяся после перевозки пациента из Ростова, оказалась на месте происшествия одной из первых. Благодаря оперативному прибытию медики смогли незамедлительно приступить к оказанию помощи одному из самых тяжело пострадавших. Для эвакуации еще двух человек, нуждавшихся в медицинской помощи, были привлечены дополнительные бригады скорой.Все трое пострадавших были доставлены в лечебные учреждения Таганрога. В Городской больнице скорой медицинской помощи (ГБСМП) сейчас проходит экстренную операцию мужчина с сочетанной травмой. Его состояние оценивается как наиболее тяжелое.Двое других пациентов также госпитализированы в ГБСМП Таганрога. По информации медиков, их состояние оценивается как средней тяжести, и они получают необходимое лечение в травматологическом отделении.