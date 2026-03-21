Врач из Ростовской области рассказала алгоритм действий при укусе клеща
С наступлением ранней и теплой весны в Ростовской области активизировались клещи, представляющие опасность из-за переноса таких заболеваний, как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Врач-инфекционист Дарья Мелешко поделилась с порталом DonDay актуальными рекомендациями по действиям при укусе клеща.
Текущая весна в донском регионе отличается высокой температурой – местами столбики термометров достигают +30 градусов. Такая погода спровоцировала досрочное появление клещей. Один из первых случаев укуса был зарегистрирован в Волгодонске 11 марта.
По словам врача, клещи являются переносчиками более 20 различных заболеваний. Среди наиболее опасных – инфекционный боррелиоз и клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое может привести к серьезным поражениям нервной системы, проявляясь лихорадкой, слабостью и ознобом. В некоторых случаях он может перейти в хроническую форму. Важно отметить, что после перенесенного энцефалита формируется пожизненный иммунитет.
Дарья Мелешко настоятельно рекомендует жителям области соблюдать следующие меры предосторожности:
Защита тела: во время пребывания на природе уделяйте внимание одежде, полностью закрывая открытые участки кожи.
Самоосмотр: после возвращения домой тщательно осматривайте себя и своих близких на наличие клещей.
Использование репеллентов: применяйте средства, отпугивающие насекомых.
Медицинская помощь: при обнаружении присосавшегося клеща немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Врач подчеркивает, что скорость удаления клеща напрямую влияет на вероятность заражения, однако 100% гарантии отсутствия инфекции нет. Переносчиками заболеваний могут быть как взрослые особи, так и нимфы. Инфекция передается исключительно при присасывании. Важно помнить, что даже если вы не заметили сам укус, но после пребывания на природе появились симптомы, такие как зуд, покраснение или отек в месте предполагаемого укуса, сохраняющиеся более 1-2 суток, или появилась сыпь, – это повод обратиться к врачу.
При наличии навыков, клеща необходимо удалить, стараясь извлечь его целиком. Для этого существуют специальные инструменты. После удаления рану обрабатывают антисептиком. Далее обязательна консультация с врачом.
Диагностика боррелиоза: при подозрении на болезнь Лайма рекомендуется сдать анализ крови на антитела. Исследование проводится не ранее чем через 17-21 день после укуса по назначению врача, который может назначить и профилактическое лечение.
Вакцинация и иммуноглобулин: в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту, при отсутствии вакцинации, может быть рекомендовано введение иммуноглобулина в течение 96 часов после укуса. В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Если самостоятельно удалить клеща не представляется возможным, следует обратиться к хирургу. В дальнейшем необходима консультация терапевта или инфекциониста.
Врач Дарья Мелешко призывает жителей Ростовской области к бдительности, соблюдению мер предосторожности во время посещения природных зон и своевременному обращению за медицинской помощью в случае укуса клеща.