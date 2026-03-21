Груда обугленного металла: ГАИ опубликовала жуткие кадры с места аварии под Таганрогом

Страшная автокатастрофа произошла днем 21 марта на трассе Ростов-Таганрог в Неклиновском районе Ростовской области. По информации регионального Управления Госавтоинспекции, в результате столкновения бензовоза с четырьмя легковыми автомобилями погибли трое человек, еще трое получили травмы.

Предварительная причина аварии – техническая неисправность бензовоза. По имеющимся данным, произошел разрыв колеса многотонной машины. Потеря управления привела к выезду бензовоза на полосу встречного движения, где он протаранил ограждение и совершил лобовое столкновение с несколькими легковыми автомобилями.

Последствия аварии оказались трагическими. Топливо из бензовоза разлилось, спровоцировав моментальное возгорание автомобилей. Видеозаписи с места происшествия демонстрируют чудовищные масштабы разрушения: от бензовоза остались лишь обгоревшие остовы, легковые автомобили превратились в искореженные груды оплавленного металла.
Фото: Госавтоинспекция Ростовская область
