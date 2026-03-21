В Ростовской области предприниматель подменил состав кулинарной продукции

В Аксайском районе предприимчивый владелец фермерского хозяйства пытался выдать свинину и курицу за индейку и свиной шпик.Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.Как стало известно, бизнесмен вносил ложные сведения о составе сырья при оформлении документов на продукцию. Вместо заявленных ранее свинины и курицы, в бумагах фигурировали индейка и свиной шпик. Подобные манипуляции с составом сырья ставят под угрозу прослеживаемость продукции на всех этапах производства, что, в свою очередь, может нести прямую угрозу здоровью конечного потребителя.В адрес нарушителя было немедленно направлено официальное предупреждение и предостережение о недопустимости подобных нарушений законодательства.Этот случай – лишь один из череды подобных правонарушений, выявленных в регионе за последнее время. Ранее, в Родионово-Несветайском районе, предприниматель был пойман на продаже просроченных сливок, срок годности которых был кустарно изменен. А в Багаевском районе индивидуальный предприниматель уличен в подмене состава фарша: по документам свино-говяжий фарш на деле оказывался изготавливаемым только из свинины, без добавления говядины.