ФК «Ростов» потерпел поражение в выездном матче против «Ахмата» со счетом 0:1

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в выездном матче против грозненского «Ахмата» со счетом 0:1. Встреча, прошедшая в напряженной борьбе, не принесла донской команде желаемого результата, во многом из-за кадровых потерь и нереализованных голевых моментов.«Ростов» подошел к матчу ослабленным отсутствием троих ключевых игроков. Полузащитник сборной Бразилии Роналдо выбыл из-за травмы, полученной ранее. По словам представителя футболиста, повреждение не критично, но оно исключает его участие в ближайшем туре. Ожидается, что игрок вернется в строй после международной паузы. Также матч пропустили защитник Виктор Мелехин, получивший красную карточку, и полузащитник Алексей Миронов, перебравший желтых карточек.Первый тайм прошел при невысокой активности команд, с обоюдными, но неточными исполнениями штрафных ударов. Со временем «Ахмат» сумел перехватить инициативу, что привело к забитому голу на 33-й минуте. После подачи углового с левого фланга, Эгаш Касинтура выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку – 1:0.Второй тайм ознаменовался неприятным инцидентом. В результате столкновения в подкате игрок «Ахмата» Мирослав Богосавац получил травму лица и был доставлен в больницу. По сообщениям клуба, у него диагностированы рваная рана губы и сотрясение мозга.Несмотря на пропущенный гол, «Ростов» имел шансы сравнять счет. На 52-й минуте Егор Голенков опасно пробил головой с близкого расстояния, но голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов продемонстрировал великолепную реакцию. Позднее Голенков вновь имел возможность отличиться, но и второй его удар был отражен вратарем. В концовке матча, уже в добавленное время, Мохаммад Мохеби не смог реализовать выход один на один, а попытка вратаря «Ростова» Руслана Ятимова усилить атаку у углового флажка также не увенчалась успехом.Поражение оставило «Ростов» на одиннадцатой строчке турнирной таблицы с 22 очками, в непосредственной близости от зоны стыковых матчей.