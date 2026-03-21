Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

ДТП на трассе «Ростов-Ставрополь»: водитель иномарки погиб в результате превышения скорости

Утром 21 марта на федеральной трассе "Ростов-Ставрополь" в Песчанокопском районе Ростовской области произошла трагедия. В результате жесткой аварии погиб водитель легкового автомобиля. Информацию об этом подтвердили в региональном Управлении ГИБДД.

Согласно предварительным данным, 36-летний водитель, управлявший автомобилем "Хонда Джаз", двигался по направлению к Ставрополю. Причиной, как полагают сотрудники Госавтоинспекции, стало превышение скорости. На участке дороги, осложненном дождем и, как следствие, скользким покрытием, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он на большой скорости вылетел с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание.

К сожалению, от полученных при аварии травм водитель скончался на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция Ростовская область
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика