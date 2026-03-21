ДТП на трассе «Ростов-Ставрополь»: водитель иномарки погиб в результате превышения скорости

Утром 21 марта на федеральной трассе "Ростов-Ставрополь" в Песчанокопском районе Ростовской области произошла трагедия. В результате жесткой аварии погиб водитель легкового автомобиля. Информацию об этом подтвердили в региональном Управлении ГИБДД.Согласно предварительным данным, 36-летний водитель, управлявший автомобилем "Хонда Джаз", двигался по направлению к Ставрополю. Причиной, как полагают сотрудники Госавтоинспекции, стало превышение скорости. На участке дороги, осложненном дождем и, как следствие, скользким покрытием, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он на большой скорости вылетел с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание.К сожалению, от полученных при аварии травм водитель скончался на месте происшествия.