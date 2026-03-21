В Ростовской области во второй раз за сутки объявлена опасность атаки беспилотников
Вечером 21 марта жители Ростовской области вновь получили уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тревожное сообщение было распространено через систему РСЧС (Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Полученное населением предупреждение, датированное шестью часами вечера, содержит рекомендацию немедленно покинуть улицу, укрыться в помещениях и держаться на безопасном расстоянии от окон.
Напомним, что это не первое подобное оповещение за день. Утром 21 марта в Ростовской области уже объявлялась угроза применения БПЛА. Однако спустя несколько часов она была официально отменена.
Минувшей ночью над девятью районами региона отразили атаку порядка 90 дронов. К счастью, обошлось без пострадавших и последствий на земле.