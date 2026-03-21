В Шахтах волонтеры борются за жизнь кота после тяжелой травмы

Трогательная история спасения животного разворачивается в эти дни в городе Шахты Ростовской области. Сотрудники реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь кота, который поступил в клинику с крайне тяжелой травмой.

Как сообщила директор центра Ольга Мосиюк, животное было найдено накануне в ужасающем состоянии: с раздробленными костями и обширным некрозом лапы. Благодаря своевременному обращению к ветеринарам, удалось предотвратить распространение омертвения тканей и развитие гангрены. Однако, к сожалению, сохранить поврежденную лапу полностью врачам не удалось. Было принято решение о частичной ампутации.

После операции кот вернется в приют «Святобор», где его ждет долгий и сложный период восстановления. Ветеринары настроены оптимистично, но подчеркивают, что животному потребуются заботливый уход и внимание.

Создатели центра «Святобор» обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Любая поддержка будет ценной для спасения жизни этого пострадавшего животного.
Фото: Ольга Мосиюк
Еще по теме:

