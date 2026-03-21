Весеннее потепление разбудило змей в Ростовской области

Теплая погода, установившаяся в Ростовской области, привела к пробуждению одних из самых осторожных обитателей региона — змей. Первые сообщения о встрече с пресмыкающимися появились уже в марте.Так, 21 марта, в районе острова Шишловский Аксайского района, рыбак стал невольным свидетелем появления змеи. Соответствующие кадры он опубликовал в одном из чатов, посвященных рыбалке. По наблюдениям очевидца, змея еще не успела набрать полную активность, что вполне объяснимо для периода после зимней спячки.Автор видео высказал предположение, что перед ним могла быть гадюка, однако комментаторы, знакомые с местной фауной, уточнили, что, судя по внешним признакам и поведению, это, скорее всего, обыкновенный уж.Специалисты-герпетологи напоминают, что появление змей на поверхности при первых лучах весеннего солнца — естественный процесс. Змеи выбираются из зимних убежищ, чтобы погреться и начать активную жизнедеятельность. Как правило, первыми из спячки выходят неядовитые виды, такие как ужи.По словам экспертов, в периоды временных потеплений змеи будут проявлять умеренную активность. Однако с наступлением стабильно теплой погоды, ближе к середине апреля, они полностью проснутся и начнут вести более активный образ жизни.