Вечером 21 марта в Ростовской области вновь объявили тревогу из-за беспилотников

Около 21:40 жители Ростовской области получили экстренное предупреждение от РСЧС о режиме «Беспилотная опасность». Это уже третья такая тревога за последние сутки.

Граждан призвали срочно укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. Тревожный сигнал подается, когда замечен беспилотник, приближающийся к региону.

МЧС настоятельно советует проявлять повышенную осторожность и строго следовать рекомендациям служб безопасности.

Ранее аналогичные предупреждения поступали утром и днём 21 марта.

Напомним, что минувшей ночью и утром 21 марта над 9 районами Ростовской области силы ПВО отразили атаку порядка 90 дронов.
Фото: Дондей
