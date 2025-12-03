Жители Ростова против отмены почти всех троллейбусных маршрутов

Фото: Дондей

В Ростове в наступающем 2026 году грядет транспортная революция. 28 ноября на сайте администрации опубликовали проект-документ, в котором говорится о планируемой отмене почти всех троллейбусных маршрутов, а также нескольких автобусных и трамвайных.Планы, которые обсуждались в городе, вызвали бурную реакцию среди жителей Ростова. Они начали активно выражать своё мнение в социальных сетях, оставляя множество гневных комментариев под публикациями главы города Александра Скрябина.Скрябин признал, что проект вызывает беспокойство у жителей, и подчеркнул необходимость его детального объяснения. Однако горожане не хотят просто разъяснений — они требуют отмены всех планов. Жители настаивают на сохранении троллейбусов на всех маршрутах в донской столице, поскольку этот транспорта нужен донской столице.По словам директора департамента транспорта Константина Лашенко, в разработке проекта участвовали эксперты из столицы. Однако это вызвало у ростовчан, скорее, недоумение, чем доверие. Они считают, что столичные специалисты плохо разбираются в особенностях транспортной системы города.