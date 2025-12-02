Фото: соцсети

Директор дептранса Ростова оправдался за модернизацию транспортной сферы. Константин Лашенко отметил, что проект разрабатывался экспертами из Москвы. Изменения в документе представляют собой взгляд на развитие транспортной системы города с точки зрения науки.Однако не все положительно восприняли вероятную отмену всех троллейбусных маршрутов. Троллейбусы №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы) сойдут с дорог донской столицы, останутся лишь №№ 2, 17 и 22. Кроме того, планируют отменить два маршрута трамваев.Как добавил Лашенко, эксперты проанализировав пассажирские потоки и наполняемость транспорта на маршрутах, предложили заместить ряд троллейбусных маршрутов автобусами или электробусами, которые более мобильны, так как не нуждаются в контактной сети.Директор департамента транспорта сообщил, что количество транспортных средств на маршрутах будет увеличено. Для маршрутов 3, 33, 34, 35, 42 и 71 будут задействованы автобусы особо большого класса, известные как «гармошки».-Окончательный документ будет принят с учетом мнения ростовчан, - добавил Лашенко.