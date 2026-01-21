Фото: Дондей

В Ростове сбор подписей за сохранение троллейбусов продлится в феврале. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на инициатора данной акции Илью Наздрашова.Общественник начал сбор подписей еще в 2025 году. Ростовчанин задался целью собрать тысячу подписей и отправить письмо губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Планировалось завершить в конце января. Однако жители с удовольствием принимают участие в акции. Почти за месяц было собрано 500 подписей. Учитывая, что активист выходит для сбора подписей только раз в неделю, это действительно неплохой результат.Напомним, что сбор подписей начался после известий от администрации города о почти полной отмене троллейбусных маршрутов. По данным проекта, уже в следующем году, вероятно, будут отменены: №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы), останутся лишь №№ 2, 17 и 22. Планируется их замена электробусами.Документ еще не утвержден.