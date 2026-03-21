На Дону после смертельной аварии завели уголовное дело

На трассе Ростов-Таганрог произошла жесткая авария, в результате которой погибло трое человек, еще столько же получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось днем 21 марта около хутора Пятихатки.По данным полиции, причиной трагедии стало лопнувшее колесо грузовой машины, которая выехала на встречную полосу и врезалась сразу в четыре легковых автомобиля.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух и более людей". Пострадавшие находятся в больницах Таганрога, один из них в тяжёлом состоянии.