Промышленный гигант в Таганроге выставлен на продажу за 150 миллионов рублей

Фото: Циан

В Таганроге на продажу выставлен крупный промышленный комплекс общей стоимостью 150 миллионов рублей. Информация о реализации этого масштабного объекта появилась на одном из ведущих ресурсов объявлений в марте 2026 года.На продажу предлагается производственное здание значительной площади - девять тысяч квадратных метров, а также земельный участок размером почти пять гектаров. Комплекс включает в себя действующее предприятие, специализирующееся на выпуске соков.Территория промышленного объекта полностью огорожена и обустроена собственной парковкой. Продуманная организация проездов и выделенных мест для отстоя техники призвана значительно упростить логистические процессы.Техническая оснащенность комплекса отвечает самым современным требованиям. Пять въездных ворот размером 3х4,5 метра с нулевым уровнем пола, а также погрузочная рампа обеспечивают максимальное удобство для грузовых операций. Просторные помещения с высотой потолков в 6 метров позволяют без труда разместить высокотехнологичное производственное оборудование.Все ключевые инженерные коммуникации подключены, включая газопровод среднего давления и систему водоснабжения, которая питается от собственной скважины, гарантируя бесперебойное снабжение.Энергетическая инфраструктура представлена общей выделенной электрической мощностью в 400 кВт с возможностью последующего увеличения, рабочим напряжением 380 В. Это полностью удовлетворяет потребности большинства видов производственной деятельности.Предприятие оснащено современной системой кондиционирования и вентиляции, а также передовой пожарной сигнализацией, соответствующей всем актуальным стандартам безопасности, что обеспечивает надежную защиту и комфортные условия для работы.