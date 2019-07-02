Жители Ростова требуют вернуть навес на остановке ДНТ «Импульс»



Ростовчане требуют вернуть демонтированный навес на остановке ДНТ «Импульс». Люди вынуждены стоять под палящим солнцем в ожидании автобуса. Один из возмущённых горожан составил петицию и опубликовал её на общественном интернет-портале.



В сообщении сказано, что до весны 2019 года на указанной остановке был навес. Он, конечно, был старый, но всё-таки стоял и служил прикрытием от солнца и дождя. В один прекрасный день пришли рабочие и убрали его. Новый комплекс так и не появился. Теперь местные жители вынуждены плавиться на солнце.



Напомним, это не единственный случай, когда ростовчане жалуются на остановки. В конце 2018 года городская администрация решила заменить оранжевые комплексы на чёрные, заверив, что они намного прочнее. Однако похождения вандалов доказали обратное. Сейчас в Донской столице много остановок без крыши или без одной из стенок.

