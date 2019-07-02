Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жители Ростова требуют вернуть навес на остановке ДНТ «Импульс»

Жители Ростова требуют вернуть навес на остановке ДНТ «Импульс»
Ростовчане требуют вернуть демонтированный навес на остановке ДНТ «Импульс». Люди вынуждены стоять под палящим солнцем в ожидании автобуса. Один из возмущённых горожан составил петицию и опубликовал её на общественном интернет-портале.

В сообщении сказано, что до весны 2019 года на указанной остановке был навес. Он, конечно, был старый, но всё-таки стоял и служил прикрытием от солнца и дождя. В один прекрасный день пришли рабочие и убрали его. Новый комплекс так и не появился. Теперь местные жители вынуждены плавиться на солнце.
Жители Ростова требуют вернуть навес на остановке ДНТ «Импульс»
Напомним, это не единственный случай, когда ростовчане жалуются на остановки. В конце 2018 года городская администрация решила заменить оранжевые комплексы на чёрные, заверив, что они намного прочнее. Однако похождения вандалов доказали обратное. Сейчас в Донской столице много остановок без крыши или без одной из стенок.
Жители Ростова требуют вернуть навес на остановке ДНТ «Импульс»

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.