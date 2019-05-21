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К 270-летию Ростова местные жители требуют красиво оформить город

К 270-летию Ростова местные жители требуют красиво оформить город
Жители Ростова требуют по-настоящему красиво оформить улицы к юбилею города. На общественном интернет-портале 22 мая появилась соответствующая петиция.

Автор сообщения Игорь Тращеев сетует на то, что с каждым годом украшают Ростов всё хуже.

- Смотря на это, хочется закрыть глаза и плакать, - пишет активист.

Так как в сентябре 2019 года донская столица будет праздновать 270-й день рождения, местные жители хотят по-настоящему ощутить атмосферу праздника. Мужчина вспоминает, что раньше на улицах развешивали флаги и объёмные плакаты. На Театральной площади возле комплекса воинам-освободителям всегда были гирлянды и лампы, возле театра Горького — конструкции с флагами, возле стелы — баннеры.

Игорь возмущается тем плакатам-уголкам на столбах, которые никто не видит, особенно в период, когда деревья покрыты листвой. Вместо них можно организовать великолепные растяжки и гирлянды над дорогой. Он приводит в пример Аксай и Новочеркасск, центральные улицы которых украшены достойно.

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