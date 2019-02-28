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Жители Ростова требуют вернуть маршрутки № 63

Жители Ростова требуют вернуть маршрутки № 63
Ростовчане требуют вернуть микроавтобусы на маршрут № 63, следующий с Орбитальной до Александровки. Соответствующая инициатива появилась на общественном интернет-портале.

В 2018 году во время транспортной реформы маршрутки заменили на большие автобусы. К тому же их путь продлили с Сельмаша до Александровки. Изменения привели к тому, что транспорт практически перестал ходить. Днём можно простоять на остановке до получаса.

- Утром до 8 и вечером после 18 часов его можно и не ждать, - возмущается активист Сергей Пуровец.

Жители Орбитальной могут попробовать уехать на автобусе № 66, но он не всегда останавливается и набивается пассажирами настолько, что в него невозможно зайти. Поэтому ростовчане требуют, чтобы на маршрут № 63 вернули маршрутные такси, причём в том же количестве, что до октября 2018 года.

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