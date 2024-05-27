Жители Ростова сообщают о массовом сбое в работе СДЭК

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В Ростове-на-Дону жители сообщают о массовом сбое в работе СДЭК. Трудности с отправкой заказов появились еще в воскресенье, однако решить проблему 27 мая не удалось.Горожане сообщают, что не загружаются сайт и приложение. На главной странице появляется ошибка «504». Пока невозможно оформить и получить заказ.В руководстве СДЭК сообщили, что на сайте ведутся технические работы.- Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ. Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем, - сказано в сообщении.