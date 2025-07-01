В Ростове завершили первый этап восстановления уличного освещения на Левобережной

Фото: Rostov.ru

Сотрудники Ростгорсвета завершили работы на первом участке Левобережной от Ворошиловского моста до Бориса Слюсаря. Сети ввели в эксплуатацию еще перед чемпионатом мира по футболу в 2028 году. С того времени они не ремонтировались.По просьбам жителей глава города Александр Скрябин поручил эту проблему решить. Работы проводят в несколько этапов. Специалисты восстановят сети там, где чаще всего бывают ростовчане.- Начали с этого отрезка, чтобы обеспечить комфортный и безопасный путь для жителей к стадиону «Ростов Арена», парку Левобережному и новому парку «Левобережье» в темное время суток, - поделился глава города.В ближайшие дни планируют начать восстановление на втором участке Левобережной, от улицы Бориса Слюсаря до Чемордачки. Этот объект планируют сдать до 1 августа. После этого приступят к первому этапу.Добавим, что уличное освещение с 2018 года отсутствовало также и на улице Станиславского. Восстановительные работы завершились в апреле этого года.