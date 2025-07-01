Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области население предупредили об угрозе возникновения природных пожаров. Информацию предоставили в службе Авиалесоохраны.По данным организации, в июле ожидается значительное увеличение риска возгораний. Наряду с Ростовской областью, высокая вероятность возникновения лесных и степных пожаров прогнозируется в Республике Адыгея, Крыму, ДНР, ЛНР, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областях, Краснодарском крае и ряде других субъектов Российской Федерации.Важно отметить, что в Ростовской области действует особый противопожарный режим. С начала 2025 года в регионе зафиксировано около 400 случаев возгорания сухой травы и различных видов растительности.При этом, в преобладающем количестве случаев, а именно в 90%, причиной пожаров является человеческий фактор.