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В Ростовской области население предупредили об угрозе возникновения природных пожаров

В Ростовской области население предупредили об угрозе возникновения природных пожаров

В Ростовской области население предупредили об угрозе возникновения природных пожаров. Информацию предоставили в службе Авиалесоохраны.

По данным организации, в июле ожидается значительное увеличение риска возгораний. Наряду с Ростовской областью, высокая вероятность возникновения лесных и степных пожаров прогнозируется в Республике Адыгея, Крыму, ДНР, ЛНР, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областях, Краснодарском крае и ряде других субъектов Российской Федерации.

Важно отметить, что в Ростовской области действует особый противопожарный режим. С начала 2025 года в регионе зафиксировано около 400 случаев возгорания сухой травы и различных видов растительности.

При этом, в преобладающем количестве случаев, а именно в 90%, причиной пожаров является человеческий фактор.
Фото: ГУ МЧС РО
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