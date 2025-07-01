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Ракетную опасность вечером 1 июля объявили в Ростовской области

Ракетную опасность вечером 1 июля объявили в Ростовской области

Вечером 1 июля в Ростовской области возникла опасность ракетного удара, о чем население было проинформировано системой оповещения РСЧС около 19:30.

Жителям региона было рекомендовано найти убежище в подвалах зданий или на подземных парковках, а также избегать нахождения вблизи окон.


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