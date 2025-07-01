В Ростове из горящей многоэтажки на Казахской госпитализировали неизвестного мужчину

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В пожаре на Казахской в Ростове пострадал неизвестный мужчина. Очевидцы зафиксировали инцидент на видео и фото и поделились материалами в социальных сетях.Инцидент произошел в восемь часов вечера 1 июля в многоэтажном доме по адресу Казахская, 71А. Густой черный дым привлек внимание людей, находившихся поблизости. Дым попросту валил из окна без остановки.Для тушения пламени были направлены семь специализированных машин и 20 пожарных. Им удалось локализовать возгорание на площади 6 квадратных метров в течение получаса.В процессе спасательной операции был найден мужчина. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.