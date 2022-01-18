Пользователи сообщили о сбое в работе ВКонтакте
В Ростове и еще нескольких городах России пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети «Вконтакте». На неполадки обратили внимание около полудня 20 января.
Пользователи соцсети пожаловались, что не могли загрузить сайт «ВК». Сначала страницы долго загружались, а затем появлялась ошибка 502: «Неверный шлюз».
Через несколько минут соцсеть снова начала работать. Однако причины, по которым «ВКонтакте» не работал сразу в нескольких точках страны, остаются неизвестны.
Напомним, в марте 2021 года подобная проблема возникла с «Инстаграмом». Там не обновлялась новостная лента, а екоторые пользователи и вовсе не могли зайти в собственный аккаунт. Аналогичная ситуация была с «Фейсбуком» и «ВотсАпп». Кроме того, тогда были неполадки в работе операторов МТС и Ростелекома.