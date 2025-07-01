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Региональный молодежный центр #ДонМолодой отметил первый день рождения

Региональный молодежный центр #ДонМолодой отметил первый день рождения
Свой первый день рождения отпраздновал региональный молодежный центр #ДонМолодой. На его базе было проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие 23 тысячи человек.

Напомним, еще год назад, 29 июня, РМЦ #ДонМолодой был открыт в рамках празднования Дня молодежи. На его базе площадью в более 1,6 тысячи квадратов расположились региональные учреждения «Донволонтер» и «Ростовпатриотцентр». Также там находятся арт-пространство, медиацентр #ДонМолодой, мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание», коворкинг-пространства, фотостудия, студия звукозаписи, конференц-зал, переговорная и другие многопрофильные пространства. Их оснастили современной техникой и мебелью. В честь дня рождения РМЦ и рамках празднования Дня молодежи для детей подготовили особый сюрприз.

- Сегодня мы отмечаем не только год работы нашего молодежного центра, но и открытие нового пространства ПРО_ВЕТРЕННОЕ. Ребята теперь смогут создавать, организовывать и вдохновлять и на этой площадке. Развитие молодежи – будущее России, – подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Одновременно на базе РМЦ могут находиться до 270 человек. РМЦ создали по инициативе донской молодежи при поддержке правительства Ростовской области и социально ориентированного бизнес-сообщества. Он отвечает стандарту молодежных центров Росмолодежи.

Центр работает ежедневно, без выходных, с 09:00 до 21:00.
Фото: правительство Ростовской области.
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