Пользователи ВКонтакте сообщают о массовом сбое

Фото: скриншот ВКонтакте.

В Ростовской области произошел массовый сбой в работе ВКонтакте. Проблема появилась 22 ноября около 15:00.Неполадки начались с невозможности отправить сообщения и обновить новостную ленту. По словам пользователей из Ростовской области, им не приходят сообщения. В некоторых случаях диалоги и вовсе не открываются. После обновления веб-страницы появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен. В мобильном приложении на любые действия, требующие обновления страниц, всплывает уведомление: «Не удалось выполнить запрос»По данным сервиса Сбой.РФ, аналогичная ситуация и по всей стране. На сайт поступили более трех тысяч жалоб из разных уголков России. Большая часть — из Москвы (24%) и Санкт-Петербурга (13%)