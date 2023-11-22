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Пользователи ВКонтакте сообщают о массовом сбое

Пользователи ВКонтакте сообщают о массовом сбое
В Ростовской области произошел массовый сбой в работе ВКонтакте. Проблема появилась 22 ноября около 15:00.

Неполадки начались с невозможности отправить сообщения и обновить новостную ленту. По словам пользователей из Ростовской области, им не приходят сообщения. В некоторых случаях диалоги и вовсе не открываются. После обновления веб-страницы появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен. В мобильном приложении на любые действия, требующие обновления страниц, всплывает уведомление: «Не удалось выполнить запрос»

По данным сервиса Сбой.РФ, аналогичная ситуация и по всей стране. На сайт поступили более трех тысяч жалоб из разных уголков России. Большая часть — из Москвы (24%) и Санкт-Петербурга (13%)
Фото: скриншот ВКонтакте.
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