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В Ростове чествовали выпускников, окончивших школу с отличием

В Ростове чествовали выпускников, окончивших школу с отличием
В Ростове чествовали выпускников, окончивших школу с отличием. Торжество состоялось в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. Праздничная атмосфера и яркие наряды сделали этот день особенным.

В театре собрались ребята, проявившие себя не только в учебе, но и в общественной жизни. Глава города Александр Скрябин посетил праздник «Наши. Лучшие. Золотые — 2025!».

— Позади напряженная пора, когда наши ребята сидели над учебниками, разбирали сложные задачи, сдавали экзамены. И наши выпускники хорошо потрудились. Нам есть чем сегодня гордиться! — отметил, обращаясь к выпускникам, Александр Скрябин.


В 2025 году более пяти тысяч школьников Ростова окончили школу. Более тысячи из них получили медали за успехи в учебе, включая 120 наград «За особые успехи выпускнику Дона». Также 90 учеников набрали 100 баллов на ЕГЭ, шестеро получили 200 баллов, а трое — 300. Кроме того, 137 школьников стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады, а 22 участвовали в заключительном этапе.

Праздник завершился ярким фаер-шоу и концертом с участием лучших творческих коллективов Ростова.
Фото: соцсети
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