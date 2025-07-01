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На территории всей Ростовской области объявили беспилотную опасность ночью 1 июля

На территории всей Ростовской области объявили беспилотную опасность ночью 1 июля

Ночью 1 июля в Ростовской области была объявлена воздушная тревога из-за риска атак с использованием беспилотных аппаратов. Жители области получили оповещение от Министерства чрезвычайных ситуаций примерно в 22:30.

Гражданам настоятельно рекомендуется избегать нахождения у окон, а также использовать подвалы и подземные паркинги в качестве укрытий.

Важно подчеркнуть, что всего несколько часов назад в этом же регионе уже приходил сигнал, предупреждающий о ракетной угрозе. Кроме того, в течение ночи на 1 июля в Ростовской области удалось успешно отразить атаку 16 дронов.
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