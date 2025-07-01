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На проект по изменению движения на четырех улицах Ростова выделят 2 миллиона

На проект по изменению движения на четырех улицах Ростова выделят 2 миллиона
В Ростове изменят схему движения на четырех улицах. Соответствующий проект планируют разработать за 2 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.

В городе планируют изменить организацию дорожного движения на улицах Пескова, Совхозной, Стабильной и проспекте Коммунистическом.

1 июля городская дирекция по строительству дорог выбрала подрядчика для выполнения работ. В конкурсе участвовали три компании, которые предложили разные цены: 3 миллиона, 2 миллиона и 1,99 миллиона рублей. Победителем стала компания с самой низкой ценой.

Изначально на контракт было выделено 3,6 миллиона рублей. Благодаря конкурсу удалось сэкономить около 1,6 миллиона рублей.
Фото: Ростов.ру
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