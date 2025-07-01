В Ростове второй раз пытаются продать автомобили «Декор М» за 3,5 млн

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В Ростове-на-Дону повторно выставлены на аукцион автомобили, ранее принадлежавшие компании «Декор М», с начальной стоимостью 3,5 миллиона рублей. Информация об аукционе опубликована на специализированном сайте, содержащем сведения о банкротстве предприятий.Предметом торгов являются четыре подержанных автомобиля иностранного производства. Совокупная стоимость всех лотов оценивается в 3,5 миллиона рублей.В рамках процедуры погашения долгов перед кредиторами на аукцион выставлен автомобиль «Киа Спортэйдж» 2012 года выпуска. Указано, что транспортное средство находится в рабочем состоянии, однако отсутствует необходимая документация и имеются повреждения лакокрасочного покрытия, связанные с естественным износом.Второй лот представлен автомобилем «Киа Соренто» того же года выпуска. Как и в предыдущем случае, автомобиль продается без комплекта документов, с дефектами лакокрасочного покрытия и следами коррозии.Еще один «Киа Соренто» 2012 года выставлен на торги в состоянии, не подлежащем восстановлению после дорожно-транспортного происшествия. Согласно документации, восстановление данного автомобиля признано нецелесообразным.Последний лот – «Киа Спортэйдж» 2012 года, который также будет реализован через аукцион. Автомобиль получил значительные повреждения в результате аварии, документация отсутствует. В числе недостатков указаны деформированный кузов с обеих сторон, изменения в конструкции, вызванные ДТП, и повреждения лакокрасочного слоя.Приём заявок на участие в аукционе завершается 29 сентября.ООО «Декор М», зарегистрированное в Ростове-на-Дону в апреле 2008 года, специализировалось на розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.Компания была признана банкротом в январе 2018 года. С тех пор активы предприятия периодически выставляются на торги. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.