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В десяти районах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания КГЛ

В десяти районах Ростовской области зарегистрированы случаи заболевания КГЛ

В десяти административных округах Ростовской области зафиксированы случаи Крымской геморрагической лихорадки, о чем сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

КГЛ подтверждена в Дубовском, Мартыновском, Мясниковском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Заветинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском и Зимовниковском районах.

В Ростове-на-Дону, Азовском, Кагальницком и Красносулинском районах выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Признаки лихорадки Ку обнаружены у клещей, извлеченных у людей и животных в Дубовском, Заветинском, Сальском и Неклиновском районах.

По данным ведомства, инфицирование происходило преимущественно через укусы клещей, а также при контакте с животными в процессе ухода за ними.

Важно отметить, что лихорадка Ку является бактериальной инфекцией, поражающей многие внутренние органы. Начало болезни характеризуется внезапным повышением температуры, головными болями, ознобом, мышечными и суставными болями, иногда сопровождается тошнотой и рвотой.
Фото: Donday
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