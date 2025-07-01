Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Крупный пожар в многоэтажке Таганрога тушат почти 30 человек

Крупный пожар в многоэтажке Таганрога тушат почти 30 человек

Стали известны подробности трагического пожара в Таганроге. Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, инцидент случился 1 июля по адресу: улица Литейная, дом 40Б. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на пятом этаже.

Для борьбы с огнем были мобилизованы 27 пожарных и 8 единиц спецтехники. К тому моменту, когда удалось остановить распространение пламени, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. В данный момент устанавливают личность погибшего и выясняются причины его смерти.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.