Крупный пожар в многоэтажке Таганрога тушат почти 30 человек

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Стали известны подробности трагического пожара в Таганроге. Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, инцидент случился 1 июля по адресу: улица Литейная, дом 40Б. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на пятом этаже.Для борьбы с огнем были мобилизованы 27 пожарных и 8 единиц спецтехники. К тому моменту, когда удалось остановить распространение пламени, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. В данный момент устанавливают личность погибшего и выясняются причины его смерти.