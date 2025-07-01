Игрок «Ростова» Алексей Сутормин может перейти в «Крылья Советов»

Фото: ФК Ростов

Алексей Сутормин, игрок футбольного клуба «Ростов», до конца текущей недели, а именно 4 июля, может стать игроком «Крыльев Советов». Об этом стало известно от спортивного журналиста Ивана Карпова.По имеющейся информации, Сутормин заключил с самарским клубом контракт до 2026 года без возможности продления. Также сообщается, что заработная плата футболиста составит 3 миллиона рублей в месяц.Напомним, что Сутормин выступал за «Зенит» на правах аренды с августа прошлого года. Контракт подошёл к концу, но информация о его продлении не поступала.