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Игрок «Ростова» Алексей Сутормин может перейти в «Крылья Советов»

Игрок «Ростова» Алексей Сутормин может перейти в «Крылья Советов»
Алексей Сутормин, игрок футбольного клуба «Ростов», до конца текущей недели, а именно 4 июля, может стать игроком «Крыльев Советов». Об этом стало известно от спортивного журналиста Ивана Карпова.

По имеющейся информации, Сутормин заключил с самарским клубом контракт до 2026 года без возможности продления. Также сообщается, что заработная плата футболиста составит 3 миллиона рублей в месяц.

Напомним, что Сутормин выступал за «Зенит» на правах аренды с августа прошлого года. Контракт подошёл к концу, но информация о его продлении не поступала.
Фото: ФК Ростов
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