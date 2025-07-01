В Ростове у памятника летчикам Янову и Капустину погибли высаженные деревья

Фото: Дондей.

В Ростове высохли деревья, посаженные в парке «Дружба» возле памятника летчикам Янову и Капустину. С жалобой на состояние территории обратился местный житель.В ноябре 2022 года по периметру монумента высадили 22 деревца. Но прижились далеко не все деревья. Спустя два года, в 2024 году, там снова высадили деревья. Однако и это не помогло. Без должного ухода из 22 деревьев выдержали только шесть.Добавим, что это не единственная проблема. Ранее ростовчане сообщали, что под остеклением памятника образовалась плесень. Ростовчане уверены, что всему виной - отсутствие должного ухода за памятником и территорией.