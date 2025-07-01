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В Волгодонске за неделю зарегистрировано 22 случая укусов клещей

В Волгодонске за неделю зарегистрировано 22 случая укусов клещей
В Волгодонске за неделю зарегистрировано 22 случая укусов клещей. Об этом сообщил портал DonDay со ссылкой на энтомолога Центра гигиены и эпидемиологии Анатолий Потехин.

С начала года клещи укусили 294 местных жителей, 80 из них — дети. В прошлом году за аналогичный период пострадавших было 293, из них 111 детей.

Эксперт объяснил, что холодолюбивые виды клещей всё еще активны из-за прохладной погоды. Обычно они засыпают в мае, но сейчас остаются на поверхности и опасны.

Эксперты советуют быть внимательными на природе: носить защищающую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать тело на наличие клещей.
Фото: Ростов ру
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