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В Волгодонске за неделю зарегистрировано 22 случая укусов клещей. Об этом сообщил портал DonDay со ссылкой на энтомолога Центра гигиены и эпидемиологии Анатолий Потехин.С начала года клещи укусили 294 местных жителей, 80 из них — дети. В прошлом году за аналогичный период пострадавших было 293, из них 111 детей.Эксперт объяснил, что холодолюбивые виды клещей всё еще активны из-за прохладной погоды. Обычно они засыпают в мае, но сейчас остаются на поверхности и опасны.Эксперты советуют быть внимательными на природе: носить защищающую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать тело на наличие клещей.