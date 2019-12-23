Жители Ростова просят увеличить количество автобусов № 67



Ростовчанка просит увеличить количество транспорта на маршруте № 67. Соответствующую петицию местная жительница разместила на городском интернет-портале.



Автобусы № 67 — больная тема для жителей Левенцовки и улицы Зорге. Они ходят примерно раз в полчаса и на первых же остановках становится забитыми до отказа. Транспорт более или менее разгружается только на Театральной площади.



Также жительница Ростова предлагает изменить схему движения автобусов. По её словам, будет лучше, если они пойдут не под мостов Стачки, а через площадь 5-го Донского корпуса и Будённовский проспект с выездом на Большую Садовую.