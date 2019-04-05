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Ростовчанин просит изменить маршрут автобусов, идущих до Центрального рынка

Ростовчанин просит изменить маршрут автобусов, идущих до Центрального рынка
Житель Ростова предлагает, чтобы автобусы, идущие до Центрального рынка, проходили через Главный автовокзал и Будённовский проспект. Такую петицию Сергей Чуканов разместил на городском интернет-портале.

По словам активиста, жители Советского района не могут в часы-пик уехать в сторону центра Ростова. Микроавтобусы настолько набиты пассажирами, что водители не останавливаются, чтобы подобрать новых. При этом автобусы с конечной остановкой «Центральный рынок» едут практически пустые. Те ростовчане, которые живут районе после площади Труженников очень долг стоят на остановках, пытаясь уехать на работу.

В связи с этим Сергей просит, чтобы автобусы сначала проходили через Главный автовокзал, Гвардейскую площадь и Будённовский проспект.

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