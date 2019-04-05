Ростовчанин просит изменить маршрут автобусов, идущих до Центрального рынка



Житель Ростова предлагает, чтобы автобусы, идущие до Центрального рынка, проходили через Главный автовокзал и Будённовский проспект. Такую петицию Сергей Чуканов разместил на городском интернет-портале.



По словам активиста, жители Советского района не могут в часы-пик уехать в сторону центра Ростова. Микроавтобусы настолько набиты пассажирами, что водители не останавливаются, чтобы подобрать новых. При этом автобусы с конечной остановкой «Центральный рынок» едут практически пустые. Те ростовчане, которые живут районе после площади Труженников очень долг стоят на остановках, пытаясь уехать на работу.



В связи с этим Сергей просит, чтобы автобусы сначала проходили через Главный автовокзал, Гвардейскую площадь и Будённовский проспект.