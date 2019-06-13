Ростовчанка просит увеличить количество автобусов на маршруте до Военведа



В Ростове-на-Дону местная жительница требует увеличить количество автобусов на одном из городских маршрутов. Просьюу добавить новый транспорт Наталья Алькина разместила на одном из общественных интернет-порталов.



По словам женщина, после 20 часов невозможно дождаться автобусов №49 и №99.



- Все машины старые и ржавые. О кондиционерах жители этого района могут только мечтать, - добавила активистка.



Наталья пишет, что пассажиры хотели бы вдеть на маршруте новый транспорт. На сайте «Ростов-Транспорт» указано, что 49-й маршрут курсирует до 23:30, а 99-й — до 23 часов. Но все ростовчане знают, что официальное расписание почти на всех маршрутах не соответствует действительности.