Жители Ростова массово жалуются на работу общественного транспорта
В Ростове на общественный транспорт поступило 329 жалоб. Об этом сообщили на сайте администрации 11 июля.
Ростовчане продолжают жаловаться на общественный транспорт. Только показалось, что проблема с неработающими кондиционерами устранена, появились новые трудности. Местные жители недовольны как обращением к себе водителей, так и состоянием транспорта.
За неделю с 3 по 9 июля в городской центр управления пассажирскими перевозками поступило 925 сообщений. Больше трети обращений оказались жалобами. Состояние автобусов не устроило ростовчан 179 раз. Ещё 150 жалоб поступило на хамское отношение водителей.
Напомним, не так давно Rostov.ru писал о неработающих кондиционерах в автобусах, некоторые из них даже загорались. Эта ситуация привела к расторжению контрактов с некоторыми перевозчиками, а также к кадровым перестановкам.