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В Ростове на Пасху общественный транспорт будет работать до трех ночи

В Ростове на Пасху общественный транспорт будет работать до трех ночи
В Ростове-на-Дону в пасхальную ночь общественный транспорт будет работать до трёх часов ночи. Об этом сообщили в городской администрации.

Работу автобусов продлят только в ночь на 2 мая. В этот день православные жители донской столицы пойдут на ночную службу в церковь. Как правило, священная церемония длится до часа-двух ночи. Чтобы все прихожане смогли добраться домой в такое позднее время, работу автобусов продлили.

Отметим, на маршруты города на Пасху выйдут порядка 255 единиц пассажирского транспорта.

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