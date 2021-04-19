В Ростове на Пасху общественный транспорт будет работать до трех ночи

В Ростове-на-Дону в пасхальную ночь общественный транспорт будет работать до трёх часов ночи. Об этом сообщили в городской администрации.Работу автобусов продлят только в ночь на 2 мая. В этот день православные жители донской столицы пойдут на ночную службу в церковь. Как правило, священная церемония длится до часа-двух ночи. Чтобы все прихожане смогли добраться домой в такое позднее время, работу автобусов продлили.Отметим, на маршруты города на Пасху выйдут порядка 255 единиц пассажирского транспорта.