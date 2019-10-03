Ростовских водителей общественного транспорта ждет наказание за долгие простои



В Ростове прошла проверка длительности простоя общественного транспорта на остановках. Инициаторами рейда стали сотрудники портала «Ростовский городской транспорт» при участии представителей муниципального отраслевого департамента.



Наблюдение вели за остановкой «Площадь Советов» на Ворошиловском. В результате было установлено, что общественный транспорт здесь регулярно нарушает график движения. Задержки длились до семи минут.



Директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов пообещал привлечь к ответственности компании, чьи водители намеренно искажали временной маршрут.



После проверки активисты провели опрос среди ростовчан о причинах покупки личного автомобиля. По его результатам выяснилось, что жители города предпочитают добираться на работу на своем транспорте из-за долгих задержек автобусов.