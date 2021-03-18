За неделю почти 80 ростовчан пожаловались на водителей общественного транспорта

В Ростове за неделю на горячую линию позвонили 253 жителя с жалобами на работу общественного транспорта. За период с 15 по 19 марта наибольшее количество обращений было связано с поведением водителей.Немного меньше ростовчан (74 звонка) уточняли расписание общественного транспорта, а 29 человек пожаловались на неудовлетворительное обслуживание маршрутов.Кроме того, жители донской столицы часто высказывают недовольство работой автобусов, маршруток и трамваев в соцсетях. В основном люди возмущены хамским поведением водителей.