Жители поселка Дуваново под Шахтами страдают от отсутствия воды уже неделю

Фото: ростов.ру

В поселке Дуваново Ростовской области местные жители уже почти неделю испытывают проблемы с водоснабжением. Как сообщила местная жительница Анастасия, отключение воды произошло 30 сентября из-за замены труб. Власти обещали восстановить водоснабжение к 23:00 того же дня, однако до сих пор из кранов не течёт ни капли.По словам Анастасии, попытки связаться с водоканалом не приводят к успеху — сотрудники грубят и бросают трубку. Кроме того, уже вторую неделю не вывозится мусор. Жители вынуждены самостоятельно добывать воду, однако организованный подвоз воды так и не был осуществлён.Самое удивительное, что на вопрос о том, когда будет вода, местные жители получают ответ, что она уже есть. Однако для людей, оказавшихся в 21-м веке без воды, это выглядит издевательством.Местные жители не знают, к кому обратиться за помощью. Тем более что в регионе сохраняется жаркая погода, и класс пожароопасности остаётся высоким. Люди беспокоятся не только за свои вещи, но и за собственную безопасность. Ведь если в Дуваново произойдёт пожар, его будет нечем потушить.