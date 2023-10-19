В Ростове на улице Королева два месяца течет желтая вода из кранов

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В Ростове-на-Дону два месяца течет желтая вода из кранов. Информацию об этом сообщили местные жители в соцсетях 19 октября.По словам горожан, горячая вода приобрела желтый оттенок. На протяжении двух месяцев ростовчане вынуждены принимать душ в грязной жидкости и нагревать холодную воду в чайнике. Все это происходит также в домах с маленькими детьми.- Детей не искупать, самим не помыться тоже, начались раздражения кожи. Куда жаловаться, и вообще, можно ли это исправить или остаётся только терпеть? - добавили местные жители.Напомним, ранее губернатор донского региона сообщил, что отключение водоснабжения не должно продолжаться более 14 дней. Однако, это правило нарушалось уже неоднократно. Таким образом жители Западного в течение двух месяцев жили без воды. После многочисленных жалоб в различные службы перебои происходят по сей день.