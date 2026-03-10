Фото: Дондей

В Батайске проводят плановое выжигание травы. Об этом люди сообщили 10 марта.Около полудня местные жители заметили столб черного дыма у Восточного шоссе. Некоторые предположили, что кто-то мог жечь мусор.В ГУ МЧС по региону уточнили, что причиной возгорания стал контролируемый пал. Специалисты проводят выжигание сухой растительности. Это делается для того, чтобы убрать сухостой заранее и не дать пожару разгореться в непогоду или от чьей-то неосторожности.Батайчан просят не паниковать, а также не приближаться к месту работ.