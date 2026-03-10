Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске проводят плановое выжигание травы

В Батайске проводят плановое выжигание травы
В Батайске проводят плановое выжигание травы. Об этом люди сообщили 10 марта.

Около полудня местные жители заметили столб черного дыма у Восточного шоссе. Некоторые предположили, что кто-то мог жечь мусор.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что причиной возгорания стал контролируемый пал. Специалисты проводят выжигание сухой растительности. Это делается для того, чтобы убрать сухостой заранее и не дать пожару разгореться в непогоду или от чьей-то неосторожности.

Батайчан просят не паниковать, а также не приближаться к месту работ.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика