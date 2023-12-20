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В Ростове жители СНТ «Мечта» уже трое суток сидят без воды. Причиной этому стала коммунальная авария, произошедшая 18 декабря.Местные жители третий день звонят в городской водоканал, пытаясь узнать, когда включат хотя бы холодное водоснабжение.- У нас нет ни холодной, ни горячей воды. В разные дни - разные ответы: то не знаем, то ведутся работы, то сроки не знаем, - сообщила жительница СНТ Мирослава.Ростовчане сообщили, что даже временный подвоз воды не организован. Из-за этого им приходится покупать дорогостоящую воду в бутылках. Однако пожилые люди не могут самостоятельно сходить и купить ее. Те жители СНТ, у которых была возможность привезти воду из магазинов, доставляли ее соседям. Заявки на подвоз воды стали принимать только 20 декабря.Один из жителей садового товарищества поехал на место, где ведутся работы. Он обнаружил там двух рабочих. Те рассказали, что для устранения поломки нет спецтехники и не хватает людей.Из-за отключения воды антисанитария и неприятные запахи царят в санузлах. Горожане вынуждены экономить воду, потому что сколько будут длиться аварийные работы, неизвестно.